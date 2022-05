Simone Vagnozzi esalta Jannik Sinner: “Può diventare più forte di Alcaraz, ho un materiale tra i migliori al mondo” (Di martedì 10 maggio 2022) Jannik Sinner esordirà questa sera al Masters 1000 di Roma, fronteggiando lo spagnolo Pedro Martinez al primo turno degli Internazionali d’Italia. Il tennista italiano, attuale numero 13 del ranking ATP, partirà con i favori del pronostico contro il numero 40 al mondo, ma dovrà stare molto attento al coriaceo spagnolo se vorrà accedere al secondo turno e affrontare Fabio Fognini in un rovente derby tricolore sulla terra rossa della capitale. Jannik Sinner ha cambiato allenatore tre mesi fa, dopo aver raggiunto i quarti di finale agli Australian Open. L’altoatesino è seguito da Simone Vagnozzi, che ha espresso parole al miele per il suo allievo durante la conferenza stampa della vigilia: “Ho un ‘materiale’ tra i migliori del ... Leggi su oasport (Di martedì 10 maggio 2022)esordirà questa sera al Masters 1000 di Roma, fronteggiando lo spagnolo Pedro Martinez al primo turno degli Internazionali d’Italia. Il tennista italiano, attuale numero 13 del ranking ATP, partirà con i favori del pronostico contro il numero 40 al, ma dovrà stare molto attento al coriaceo spagnolo se vorrà accedere al secondo turno e affrontare Fabio Fognini in un rovente derby tricolore sulla terra rossa della capitale.ha cambiato allenatore tre mesi fa, dopo aver raggiunto i quarti di finale agli Australian Open. L’altoatesino è seguito da, che ha espresso parole al miele per il suo allievo durante la conferenza stampa della vigilia: “Ho un ‘’ tra idel ...

Advertising

WeAreTennisITA : Jannik Sinner è in campo con coach Simone Vagnozzi ?????? #IBI22 - otero1958 : RT @Ladal17: #Sinner: 'Da un mese ho Sky Go, ma l'account non è mio. Simone (Vagnozzi) invece ha DAZN, ma non mi vuole dare la password. Qu… - dick_handley : RT @WeAreTennisITA: Jannik Sinner è in campo con coach Simone Vagnozzi ?????? #IBI22 - TopCrypto18 : RT @WeAreTennisITA: Jannik Sinner è in campo con coach Simone Vagnozzi ?????? #IBI22 - ColucciLc : RT @WeAreTennisITA: Jannik Sinner è in campo con coach Simone Vagnozzi ?????? #IBI22 -