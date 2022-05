Sampdoria | Ferrero scrive a Lanna | critiche sulla gestione del club

(Di martedì 10 maggio 2022) L’ex presidente dellaha scritto acriticando ladelblucerchiato Che Massimo, l’autore principale della crisi economico-finanziaria della, del calciomercato estivo e della scelta di Roberto D’Aversa come successore di Claudio Ranieri, abbia il coraggio di criticare Marcoe il nuovo CdA per come stanno gestendo ilblucerchiato è l’ultima cosa che ci si poteva aspettare. Ma è successo. A quanto riporta Il Secolo XIX, l’ex presidente dellaattualmente agli arresti domiciliari, ha scritto una lettera tramite il proprio legale per significare la sua contrarierà alle mosse di mercato di gennaio e...

La notizia circolata oggi ha dell'incredibile: Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria attualmente ai domiciliari, avrebbe fatto pervenire un paio di settimane fa attraverso un suo legale una Pec (posta elettronica certificata) all'attuale numero uno della Sampdoria Antonio Romei Lanna per lamentarsi della gestione del club. Massimo Ferrero ha fatto pervenire una lettera, tramite il suo avvocato, al CdA della Sampdoria per lamentarsi della gestione del club.