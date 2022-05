Roma: Fognini batte Thiem e aspetta Sinner (Di martedì 10 maggio 2022) Nel primo turno degli Internazionali BNL d’Italia al Foro Italico fuori invece Cobolli, battuto dallo statunitense Brooksby, il qualificato Zeppieri, superato dal russo Khachanov, e Sonego, uscito sconfitto dalla maratona contro Shapovalov Leggi su federtennis (Di martedì 10 maggio 2022) Nel primo turno degli Internazionali BNL d’Italia al Foro Italico fuori invece Cobolli, battuto dallo statunitense Brooksby, il qualificato Zeppieri, superato dal russo Khachanov, e Sonego, uscito sconfitto dalla maratona contro Shapovalov

Eurosport_IT : MERAVIGLIOSO! ?????? Fabio Fognini batte Dominic Thiem sul Centrale e conquista i sedicesimi di finale a Roma! ??????????… - SuperTennisTv : ?? FABIOOOOOO ?? #Fognini fa il suo esordio a Roma battendo Thiem in due set! #tennis | #IBI22 @InteBNLdItalia |… - mamuam : RT @DarioPuppo: A TennisMania 'Speciale Roma' su Sport2u, in collaborazione con Il Tennis Italiano gli argomenti sono: Fognini ritrova la m… - Ilsuperbo89 : Mi domando x quanto tempo gli sportivi dovranno andare avanti a beccarsi il Covid nonostante i vaccini,a star male,… - newyorker01 : ATP1000 Roma debutto vincente di Fognini in pigiama -