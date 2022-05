Roma, clan mafiosi con “le mani in pasta”, blitz in panifici e pasticcerie: 43 arresti (Di martedì 10 maggio 2022) Roma – La Dia di Roma sta dando applicazione a 43 misure cautelari. Persone ritenute coinvolti a vario titolo in attività della ‘ndrangheta impegnata a ottenere il controllo di alcune attività economiche, pasticcerie, vendita di prodotti ittici, panifici. L’operazione in corso questa mattina, 10 maggio 2022, vede coinvolte Roma e provincia, ma anche la Calabria. Si tratta dell’esecuzione di provvedimenti a firma della magistratura capitolina. Sono attualmente in corso perquisizioni e sequestri per confermare le ipotesi investigative, secondo le quali si faceva ricorso a prestanome come intestatario delle attività. Le attività investigative, attualmente in corso, potrebbero pertanto portare a ulteriori sviluppi. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 10 maggio 2022)– La Dia dista dando applicazione a 43 misure cautelari. Persone ritenute coinvolti a vario titolo in attività della ‘ndrangheta impegnata a ottenere il controllo di alcune attività economiche,, vendita di prodotti ittici,. L’operazione in corso questa mattina, 10 maggio 2022, vede coinvoltee provincia, ma anche la Calabria. Si tratta dell’esecuzione di provvedimenti a firma della magistratura capitolina. Sono attualmente in corso perquisizioni e sequestri per confermare le ipotesi investigative, secondo le quali si faceva ricorso a prestanome come intestatario delle attività. Le attività investigative, attualmente in corso, potrebbero pertanto portare a ulteriori sviluppi. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a ...

Advertising

ilfaroonline : Roma, clan mafiosi con “le mani in pasta”, blitz in panifici e pasticcerie: 43 arresti - ZPeppem : RT @romalifenews: Tra i reati contestati anche la detenzione di armi da guerra #Roma #10maggio #Mafia #Ndrangheta #clan - VeraEsincera : RT @antondepierro: Ascoltate la #vergogna che denuncio in questo video. La strana informativa dei #Carabinieri che ha favorito gli amici de… - antondepierro : RT @antondepierro: Ascoltate la #vergogna che denuncio in questo video. La strana informativa dei #Carabinieri che ha favorito gli amici de… - romalifenews : Tra i reati contestati anche la detenzione di armi da guerra #Roma #10maggio #Mafia #Ndrangheta #clan -