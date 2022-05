Report allenamento Napoli | due titolari azzurri lavorano a parte

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 10 maggio 2022) Domenica 15 maggio al Maradona diandrà in scena il match frae Genoa, l’ultimo in casa di questa stagione e l’ultima apparizione di Lorenzo Insigne nell’arena di Fuorigrotta con la maglia azzurra. Un addio importante che ha chiamato in causa molti tifosi, i quali non vogliono mancare all’appuntamento. Si prevede uno stadio stracolmo con due settori quasi sold-out, al Maradona ci sarà un clima caldissimo e i calciatori di Spalletti non vorranno sicuramente deludere le aspettative. Proprio riguardo a questo, dopo due giornate di riposo a seguito della vittoria a Torino, glihanno ripreso quest’oggi gli allenamenti all’SSCKonami Training Center per prepararsi a meglio in vista della prossima sfida. Giovanni Di Lorenzo e David Ospina (Photo by Francesco Pecoraro/Getty ...