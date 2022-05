Raccolti dalla Pro loco Tarquinia 1250 euro per le Azalee della Ricerca dell’Airc (Di martedì 10 maggio 2022) Tarquinia – Contro il cancro Tarquinia c’è. Sono state terminate in un solo giorno le Azalee della Ricerca messe a disposizione dall’Airc per la Pro loco Tarquinia, referente della campagna nella città etrusca. “Abbiamo distribuito tutte le piante sabato, raccogliendo 1250 euro – affermano dalla Pro loco Tarquinia –. I tarquiniesi si sono dimostrati campioni di solidarietà, affollando il nostro banchetto, al civico 19 di via Giuseppe Garibaldi, fin dall’apertura. Una dimostrazione di grande generosità che non ci ha sorpreso ma ha fatto molto piacere. Ringraziamo i nostri volontari per aver reso possibile l’iniziativa”. La campagna dell’Azalea ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 10 maggio 2022)– Contro il cancroc’è. Sono state terminate in un solo giorno lemesse a disposizione dall’Airc per la Pro, referentecampagna nella città etrusca. “Abbiamo distribuito tutte le piante sabato, raccogliendo– affermanoPro–. I tarquiniesi si sono dimostrati campioni di solidarietà, affollando il nostro banchetto, al civico 19 di via Giuseppe Garibaldi, fin dall’apertura. Una dimostrazione di grande generosità che non ci ha sorpreso ma ha fatto molto piacere. Ringraziamo i nostri volontari per aver reso possibile l’iniziativa”. La campagna dell’Azalea ...

Advertising

LorenzoFracassa : RT @BarbaraBorelli2: Aspetto con ansia la fine del campionato per dare la disdetta a @danz e per non vedere più i vomitevoli cecchini in ca… - Lopez92Paul : RT @BarbaraBorelli2: Aspetto con ansia la fine del campionato per dare la disdetta a @danz e per non vedere più i vomitevoli cecchini in ca… - L_Imbranauta : RT @BarbaraBorelli2: Aspetto con ansia la fine del campionato per dare la disdetta a @danz e per non vedere più i vomitevoli cecchini in ca… - nditta14 : RT @BarbaraBorelli2: Aspetto con ansia la fine del campionato per dare la disdetta a @danz e per non vedere più i vomitevoli cecchini in ca… - 69anty : RT @BarbaraBorelli2: Aspetto con ansia la fine del campionato per dare la disdetta a @danz e per non vedere più i vomitevoli cecchini in ca… -