NASPI, bonus in arrivo per tutti i disoccupati (Di martedì 10 maggio 2022) Anche tutti coloro che ricevono la NASPI potranno ricevere il bonus da 200 euro direttamente in busta paga Lo scorso 2 maggio il Consiglio dei Ministri ha approvato il DL Aiuti ed Energia, ovvero delle nuove misure messe in campo per aiutare le famiglie italiane dal consumo dovuto ai rincari energetici e dalla conseguente inflazione L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 10 maggio 2022) Anchecoloro che ricevono lapotranno ricevere ilda 200 euro direttamente in busta paga Lo scorso 2 maggio il Consiglio dei Ministri ha approvato il DL Aiuti ed Energia, ovvero delle nuove misure messe in campo per aiutare le famiglie italiane dal consumo dovuto ai rincari energetici e dalla conseguente inflazione L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

sansfarallan : @PaoloGentiloni I talebani fanno lavorare tutti. Voi no, e neppure date un sostentamento. Li affamate Però, in com… - TOPGAMING43 : ULTIMISSIME BONUS 200 EURO: PAGATO ANCHE A PERCETTORI RDC E NASPI – DISOCCUPATI – STAGIONALI – COLF - RobertaToia : @Palazzo_Chigi Presidente, in una famiglia dove lavorano o sono pensionati in 2 con reddito inferiore 35 mila euro… - fnpcisler : RT @fnpcisler: Arrivano a luglio 200 euro! I beneficiari: • #pensionati, dipendenti pubblici/privati e autonomi con reddito inferiore a 35… - wam_the : Bonus 200 euro ai disoccupati: a cosa fare attenzione -