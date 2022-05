Morte Lukoki, spunta il giallo: l’indiscrezione dal Telegraaf (Di martedì 10 maggio 2022) Morte Lukoki, spunta il giallo come riferito dal Telegraaf: il congolese sarebbe stato picchiato con calci e pugni In questi giorni è giunta la notizia della Morte di Jordi Lukoki. Il Telegraaf ha svelato un giallo sul congolese. Pestato con calci e pugni ad una festa la scorsa settimana. Poi il ricovero per le gravi ferite e l’amputazione di una gamba, il coma e la Morte. La polizia indagherà sull’accaduto e svolgerà un’autopsia approfondita. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 10 maggio 2022)ilcome riferito dal: il congolese sarebbe stato picchiato con calci e pugni In questi giorni è giunta la notizia delladi Jordi. Ilha svelato unsul congolese. Pestato con calci e pugni ad una festa la scorsa settimana. Poi il ricovero per le gravi ferite e l’amputazione di una gamba, il coma e la. La polizia indagherà sull’accaduto e svolgerà un’autopsia approfondita. L'articolo proviene da Calcio News 24.

