Missile ipersonico russo, cos'è il Kinzhal: lanciato per seconda volta (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – Nuovo attacco della Russia all'Ucraina con il Missile balistico duale ipersonico Kh-47M2 Kinzhal (pugnale), già impiegato per la prima volta in combattimento, lo scorso 19 marzo. In quell'occasione era stato lanciato da un Mig-31K russo, contro un deposito di munizioni sotterraneo a Delyatin, nella regione di Ivano-Frankovsk, non lontano dal confine con la Romania, in epoca sovietica, deposito per testate nucleari. Il Kinzhal (progettato come un Iskander, ma da caricare su un aereo) è un sistema che può essere armato sia con testate convenzionali che nucleari (da qui l'aggettivo duale), in grado di bucare le difesa anti missilistiche (che l'Ucraina non ha) e questo rende il suo impiego nel contesto di questa guerra esclusivamente dimostrativo.

