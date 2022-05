Mercedesz Henger bacia Fulvio Pavanati: “È fidanzata da tempo, mi dispiace per Edoardo Tavassi” (Di martedì 10 maggio 2022) Mercedesz Henger a L’Isola dei Famosi è sempre più vicina ad Edoardo Tavassi tanto da aver dichiarato “sono entrata per conquistarlo ma alla fine mi sta conquistando lui”. Una conoscenza supportata anche dalla sorella Guendalina Tavassi e che sembrerebbe piacere pure al pubblico. Tra Edoardo e Mercedes sembra esserci una bella sintonia, il Naufrago negli ultimi giorni ha ritrovato energia e motivazione. Cosa ne pensa Guendalina? #Isola pic.twitter.com/Aj8xgea87f — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 9, 2022 Quel che però Edoardo non sa è che Mercedesz Henger, poco prima di partire per l’Honduras, è stata immortalata dal paparazzo Andrea Alajmo mentre baciava un uomo. Lo stesso uomo con cui fa coppia da mesi e ... Leggi su biccy (Di martedì 10 maggio 2022)a L’Isola dei Famosi è sempre più vicina adtanto da aver dichiarato “sono entrata per conquistarlo ma alla fine mi sta conquistando lui”. Una conoscenza supportata anche dalla sorella Guendalinae che sembrerebbe piacere pure al pubblico. Trae Mercedes sembra esserci una bella sintonia, il Naufrago negli ultimi giorni ha ritrovato energia e motivazione. Cosa ne pensa Guendalina? #Isola pic.twitter.com/Aj8xgea87f — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 9, 2022 Quel che perònon sa è che, poco prima di partire per l’Honduras, è stata immortalata dal paparazzo Andrea Alajmo mentreva un uomo. Lo stesso uomo con cui fa coppia da mesi e ...

