Marinelli, Bergonzi: "Aveva fatto finora un ottimo campionato, ma l'errore che ha commesso è grave" (Di martedì 10 maggio 2022) A "Senza Filtri", programma televisivo ideato da Luca Cerchione e condotto da Paolo Bargiggia in onda su Foto Ema Live (92 dgtv Campania), è intervenuto Mauro Bergonzi, ex arbitro internazionale e moviolista di Mediaset Sport. Di seguito un estratto realizzato dalla redazione de IlSognoNelCuore.com. "Inter-Empoli? Non mi è dispiaciuta la direzione dell'arbitro, poiché non era semplice gestire una gara così veloce dal punto di vista atletico. Ci sono stati molti contatti, molti episodi. Darei la sufficienza a Manganiello ma ci sono situazioni da rivedere. Il tuffo di Barella in area mi ha fatto imbufalire: mi chiedo se un giocatore così bravo debba fare un gesto del genere, non lo trovo normale. Andava ammonito per questa assurda simulazione. E ancora sul pareggio di Lautaro c'era un netto fallo proprio dello stesso Barella, lì il VAR sarebbe dovuto ...

