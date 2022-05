Macron prepara la fine dell'Europa: ecco il piano per "cancellarla". Cosa vuole fare per prendersi tutto (Di martedì 10 maggio 2022) C'è la mano di Emmanuel Macron dietro i prossimi cambiamenti che riguarderanno da vicino l'Europa. Per capire di Cosa stiamo parlando, bisogna fare un passo indietro. Nella giornata di ieri il presidente della Commmissione europea, Ursula Von der Leyen si è lasciata scappare una frase che apre scenari del tutto nuovi in Europa: l'addio all'unanimità nelle decisioni e di fatto un voto a maggioranza per gli Stati membri su settori decisivi come Difesa o Salute. La Von der Leyen è stata molto chiara: "In alcuni settori chiave semplicemente non ha più senso se vogliamo essere in grado di muoverci più velocemente. O che l'Europa dovrebbe giocare un ruolo maggiore, per esempio nella salute o nella difesa. E dobbiamo migliorare il funzionamento ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) C'è la mano di Emmanueldietro i prossimi cambiamenti che riguarderanno da vicino l'. Per capire distiamo parlando, bisognaun passo indietro. Nella giornata di ieri il presidentea Commmissione europea, Ursula Von der Leyen si è lasciata scappare una frase che apre scenari delnuovi in: l'addio all'unanimità nelle decisioni e di fatto un voto a maggioranza per gli Stati membri su settori decisivi come Difesa o Salute. La Von der Leyen è stata molto chiara: "In alcuni settori chiave semplicemente non ha più senso se vogliamo essere in grado di muoverci più velocemente. O che l'dovrebbe giocare un ruolo maggiore, per esempio nella salute o nella difesa. E dobbiamo migliorare il funzionamento ...

Advertising

albertoma85 : #Draghi si prepara per guidare #NATO dopo #Stoltenberg cog-nomen omen, ma #Macron e #scholtz potrebbero non essere… - Ida_Golato : RT @francofontana43: Mentre un Draghi balbettante si prepara per andare a prendere ordini da Biden, Macron batte un colpo a favore dell’Eur… - etventadv : RT @francofontana43: Mentre un Draghi balbettante si prepara per andare a prendere ordini da Biden, Macron batte un colpo a favore dell’Eur… - insiemeadonzel : RT @francofontana43: Mentre un Draghi balbettante si prepara per andare a prendere ordini da Biden, Macron batte un colpo a favore dell’Eur… - calzasergio : RT @francofontana43: Mentre un Draghi balbettante si prepara per andare a prendere ordini da Biden, Macron batte un colpo a favore dell’Eur… -