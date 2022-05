L’arte di arrangiarsi in un mercato volatile. Scrive Pennisi (Di martedì 10 maggio 2022) L’atteso discorso di Vladimir Putin non ha certo tranquillizzato i mercati che da qualche tempo sono in agitazione. Diamo un’occhiata a quello più vasto, e più importante, ossia a quello degli Stati Uniti. Mercoledì scorso l’indice Standard & Poor 500 ha segnato un incremento del 3%, in parte a ragione della proposta di compromesso formulata da Volodymyr Zelenskij per aprire trattative ed in parte perché non era terminata la seduta del Comitato per le Operazioni sul mercato Aperto della Federal Reserve e si annusava aria un aumento solo di un quarto di punto percentuale dell’interbancario. Giovedì un vero e proprio crollo: il Nasdaq ha perso ben il 5%, sia per la mancata risposta della Russia alla proposta di compromesso formulata dall’Ucraina sia perché il tasso d’interesse principale è stato aumentato di mezzo punto percentuale sia perché è stato varato ... Leggi su formiche (Di martedì 10 maggio 2022) L’atteso discorso di Vladimir Putin non ha certo tranquillizzato i mercati che da qualche tempo sono in agitazione. Diamo un’occhiata a quello più vasto, e più importante, ossia a quello degli Stati Uniti. Mercoledì scorso l’indice Standard & Poor 500 ha segnato un incremento del 3%, in parte a ragione della proposta di compromesso formulata da Volodymyr Zelenskij per aprire trattative ed in parte perché non era terminata la seduta del Comitato per le Operazioni sulAperto della Federal Reserve e si annusava aria un aumento solo di un quarto di punto percentuale dell’interbancario. Giovedì un vero e proprio crollo: il Nasdaq ha perso ben il 5%, sia per la mancata risposta della Russia alla proposta di compromesso formulata dall’Ucraina sia perché il tasso d’interesse principale è stato aumentato di mezzo punto percentuale sia perché è stato varato ...

