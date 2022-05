Juventus-Inter, Handanovic: “La finale è un orgoglio, i dettagli decideranno la partita” (Di martedì 10 maggio 2022) the ad id=”445341? “Per noi essere qui è un orgoglio, volevamo questa finale dopo tanti anni e ci siamo riusciti. Le partite con la Juve sono state sempre combattute quest’anno, ci vorrà concentrazione, i dettagli decideranno la partita”. Lo ha detto Samir Handanovic durante la conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter. “Dobbiamo essere più bravi di loro in tutto, non basta una sola cosa – prosegue il portiere e capitano nerazzurro – A Torino loro hanno fatto meglio, mentre in casa e in Supercoppa abbiamo giocato meglio noi. Mi aspetto una gara equilibrata”, aggiunge. “Sono cambiate tante cose, sono cambiati gli obiettivi in questi anni. E’ un percorso che ci ha portato a competere, ... Leggi su sportface (Di martedì 10 maggio 2022) the ad id=”445341? “Per noi essere qui è un, volevamo questadopo tanti anni e ci siamo riusciti. Le partite con la Juve sono state sempre combattute quest’anno, ci vorrà concentrazione, ila”. Lo ha detto Samirdurante la conferenza stampa alla vigilia delladi Coppa Italia tra. “Dobbiamo essere più bravi di loro in tutto, non basta una sola cosa – prosegue il portiere e capitano nerazzurro – A Torino loro hanno fatto meglio, mentre in casa e in Supercoppa abbiamo giocato meglio noi. Mi aspetto una gara equilibrata”, aggiunge. “Sono cambiate tante cose, sono cambiati gli obiettivi in questi anni. E’ un percorso che ci ha portato a competere, ...

