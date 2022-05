(Di martedì 10 maggio 2022) Nairobi - Amsterdam, Amsterdam - Roma Fiumicino: Marcell, dall'ora di pranzo di lunedì - con qualche decina di minuti di ritardo rispetto all'orario di arrivo previsto - è di nuovo in Italia. ...

Advertising

Gazzetta_it : Jacobs si rialza: il 18 correrà a Savona, ma resta sui 100 #atletica -

Nairobi - Amsterdam, Amsterdam - Roma Fiumicino: Marcell, dall'ora di pranzo di lunedì - con qualche decina di minuti di ritardo rispetto all'orario di arrivo previsto - è di nuovo in Italia. Alle spalle la tribolata trasferta in Kenya cominciata ...E di chi si: 'Però mi ha aiutato. In quattro giorni sono diventato un atleta diverso: grazie ... Poi è arrivato un trionfo di squadra: io,, Patta, Desalu, tutti abbiamo liberato la nostra ...