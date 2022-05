Idee, competenza e zero polemiche: così l'antidivo Pioli si è preso il Milan (Di martedì 10 maggio 2022) Attiva ora Torta, cori e baci con Giulia: la mega festa di Sandro Tonali Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : ... Leggi su gazzetta (Di martedì 10 maggio 2022) Attiva ora Torta, cori e baci con Giulia: la mega festa di Sandro Tonali Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : ...

Advertising

sportli26181512 : Idee, competenza e zero polemiche: ecco come l'antidivo Pioli ha fatto il salto di qualità: Idee, competenza e zero… - g3m_18 : @RobotGufo @PQuerela @GuidoCrosetto @CarloCalenda @Azione_it E allora come è stata candidata, può essere scandidata… - luca__giacobbe : @antonellocapor2 Osservazione coerente con l’ideologia grillina: uno vale uno. Non importa se hai lauree master ecc… - Alessan89427180 : RT @ElisabetFurlan7: Complimenti per le idee chiare, la competenza, la forza d'animo e, evidentemente, la capacitá di esprimersi in modo ef… - ElisabetFurlan7 : Complimenti per le idee chiare, la competenza, la forza d'animo e, evidentemente, la capacitá di esprimersi in modo… -