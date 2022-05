Advertising

zazoomblog : I VTubers il fenomeno giapponese diventato industria - #VTubers #fenomeno #giapponese - Affaritaliani : I VTubers, il fenomeno giapponese diventato industria -

Agenzia askanews

Con un Laptop, una webcam e un sensore di movimento attorno al colloE' una VTuber, una YouTuber virtuale,giapponese diventato una vera industria: isono migliaia e hannofan anche su ... I VTubers, il fenomeno giapponese diventato industria fenomeno giapponese diventato una vera industria: i VTubers sono migliaia e hannofan anche su altre piattaforme come TikTok.I video sono progettati per far sentire ai fan che interagiscono ...