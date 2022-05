Giro d’Italia 2022, grande delusione per Tom Dumoulin: “Non mi sentivo bene, non so perchè” (Di martedì 10 maggio 2022) Alla vigilia della quarta tappa del Giro d’Italia 2022 si era letto un po’ ovunque che l’Etna avrebbe potuto fare una prima scrematura tra i candidati alla vittoria finale, mettendo in difficoltà chi non avesse avuto una condizione perfetta, Purtroppo questo è successo al nostro Vincenzo Nibali, ma ancor di più a Tom Dumoulin, staccatosi già nei primi chilometri di salita. Il vincitore del Giro 2017 era visibilmente deluso a fine tappa, queste le due dichiarazioni ai microfoni di Eurosport: “Semplicemente non mi sono sentito bene. Non so perchè, ma non avevo le gambe” Pochissime parole per il neerlandese, che è arrivato al traguardo con 6’33” di ritardo dal gruppo dei migliori: “Ho lavorato durissimo per arrivare qui nella migliore condizione possibile, ma purtroppo è ... Leggi su oasport (Di martedì 10 maggio 2022) Alla vigilia della quarta tappa delsi era letto un po’ ovunque che l’Etna avrebbe potuto fare una prima scrematura tra i candidati alla vittoria finale, mettendo in difficoltà chi non avesse avuto una condizione perfetta, Purtroppo questo è successo al nostro Vincenzo Nibali, ma ancor di più a Tom, staccatosi già nei primi chilometri di salita. Il vincitore del2017 era visibilmente deluso a fine tappa, queste le due dichiarazioni ai microfoni di Eurosport: “Semplicemente non mi sono sentito. Non so, ma non avevo le gambe” Pochissime parole per il neerlandese, che è arrivato al traguardo con 6’33” di ritardo dal gruppo dei migliori: “Ho lavorato durissimo per arrivare qui nella migliore condizione possibile, ma purtroppo è ...

Advertising

giroditalia : ?? LAST KM / STAGE 4? | TAPPA 4? ???? Etna has delivered its verdict. Here is the last KM of Stage 4 of the #Giro d'I… - giroditalia : STAGE 4?? | TAPPA 4?? ????? ??Avola ??'Involtini siciliani al Nero d'Avola' ?? @ENIT_italia #Giro - giroditalia : ?? LAST KM / STAGE 3? ???? The first sprint of the Giro d'Italia 2022 is pure adrenaline. ???? Il primo sprint del Gir… - ESAUBP2012 : RT @giroditalia: ?? LAST KM / STAGE 4? | TAPPA 4? ???? Etna has delivered its verdict. Here is the last KM of Stage 4 of the #Giro d'Italia 2… - VesuvioLive : Passa il Giro d’Italia, Bacoli si colora di rosa: fontane e fiori colorati, strade asfaltate -