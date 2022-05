Fegato grasso | così l’esercizio intenso aiuta a combatterlo

(Di martedì 10 maggio 2022) Si fa un’ecografia dell’addome. Lo specialista dice che ilappare infarcito di tessuto lipidico. Non ci sono virus dell’epatite né altre alterazioni. Nemmeno si è bevitori di alcolici, se non occasionalmente. Cosa possiamo fare? Si tratta di steatosi epatica non alcolica, quella che viene spesso definita con la sigla anglosassone Nafld. Bisogna controllare il peso, nutrirsi con intelligenza privilegiando gli alimenti di origine vegetale e limitando i grassi e poi… poi bisogna fare tanto, tanto movimento. Meglio se con veri e propri piani di attività fisica regolare ad alta intensità. Con questa misura, infatti, si va ad influire su diversi meccanismi che contribuiscono a “rilassare” ilndo a ripulirlo dai depositi di lipidi che lo rendono appunto appesantito dal tessuto adiposo. A dirlo è una ricerca condotta dagli ...

