Eurovision 2022, da Ucraina a Grecia: i 10 promossi della prima semifinale (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – Alla fine della prima semifinale di Eurovision Song Contest 2022, 10 artisti in rappresentanza di altrettanti Paesi passano il turno volando direttamente verso la finale di sabato: Marius Bear con 'Boys do cry' (Svizzera), Rosa Linn con 'Snap' (Armenia), Systur con 'Meo haekkandi sol' (Islanda), Monika Liu con 'Sentimentai' (Lituania), Maro con 'Saudade, Saudade' (Portogallo), Subwoolfer con 'Give that wolf a banana' (Norvegia), Amanda Georgiadi Tenfjord con 'Die together' (Grecia), Kalush Orchestra con 'Stefania' (Ucraina), Zbod si Zdub & Fratii Advahov con 'Trenuletul' (Moldavia) e S10 con 'De diepte' (Paesi Bassi). LA KERMESSE SI APRE SULLE NOTE DEL 'NESSUN DORMA' – Il volo di un drone che entra nel Palaolimpico di Torino ...

