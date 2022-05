ESC 2022 al via | Ucraina | Grecia e Italia le favorite secondo i bookmakers

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 10 maggio 2022) Al via questa sera con la prima semifinale l’Eurovision Song Contesta contendersi la vittoria sarannoe la nostrarappresentata da Mahmood e Blanco con la loro Brividi che è al momento la canzone più ascoltata su Spotify delle 40 in gara Tutto pronto a Torino per la 66esima edizione dell’Eurovision Song Contest, la kermesse europea in programma da stasera a sabato 14 maggio: 40 le nazioni in gara, con l’che – dopo la vittoria dei Maneskin lo scorso anno – punta al bis con Mahmood e Blanco, vincitori del Festival di Sanremo e tra i favoriti della vigilia.gli analisti di Stanleybet.it, il successo di Brividi vale 4,25: c’è da battere la concorrenza dell’, con la ...