Domanda Bonus moda 2022 | al via le richieste

(Di martedì 10 maggio 2022) Da oggi 10 maggioè possibile presentare la, la misura di agevolazione che permette di ottenere un credito d’imposta nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, che sia però “eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del beneficio“. La misura è stata rinnovata anche per quest’anno: infatti, a partire da oggi e fino al 10 giugno prossimo, sarà possibile richiedere il credito d’imposta in riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021. Si ricorda che il soggetto richiedente il credito d’imposta o il suo rappresentante è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il rispetto dei requisiti previstidalla Sezione 3.1 del Temporary ...

Advertising

TrendOnline : Nuovo #bonusmaggio2022 in arrivo! I beneficiari sono le famiglie con figli a carico, agevolate dal fatto di avere u… - cornelliattilio : RT @FnpCisl: #EspertoRisponde????? Hai dubbi o domande su previdenza, fisco, bonus sociali, badanti, 730 o altro? L'Esperto Risponde è la sez… - wam_the : Bonus affitto 2022: domanda, requisiti e giovani - SpinelliFs : RT @FnpCisl: #EspertoRisponde????? Hai dubbi o domande su previdenza, fisco, bonus sociali, badanti, 730 o altro? L'Esperto Risponde è la sez… - CislNazionale : RT @FnpCisl: #EspertoRisponde????? Hai dubbi o domande su previdenza, fisco, bonus sociali, badanti, 730 o altro? L'Esperto Risponde è la sez… -

Si tratta di un sistema di pagamento per cui il titolare del, previa accettazione delladel, può ritirare presso un ufficio postale la somma di denaro cui ha diritto. Per quanto ...Entro 10 giorni dal termine ultimo le indicazioni dell'Agenzia Una volta presentata la, ... Decreto Aiuti,di 60 euro per abbonamenti a bus e treni Sempre sul piano dei sostegni destinati ...Con il bonus sociale si ha diritto ad uno sconto automatico sulle bollette di gas, luce e acqua. Ecco a chi spetta e quanto si risparmia ...100 milioni di euro dal Decreto Aiuti per chi utilizza i mezzi pubblici. Ma il bonus trasporti, andrà ‘solo’ ad un milione e mezzo di italiani ...