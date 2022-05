Di Maria-Juventus, Di Marzio: “I contatti tra le parti proseguono, i bianconeri cercano un attaccante per completare il tridente” (Di martedì 10 maggio 2022) DI Maria DI Marzio – Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, ha rilasciato alcuni aggiornamenti sul possibile acquista della Juventus di Angel Di Maria. Ecco quanto affermato. “Angel Di Maria è stato sondato dalla Juventus, che cerca un attaccante esterno per poter completare il tridente titolare della prossima stagione, insieme a Vlahovic e Chiesa, che rientrerà dall’infortunio. Le parole dell’argentino confermano le possibilità che possa firmare per un solo anno, proprio per poter poi esaudire il desiderio di concludere la sua carriera in Argentina. I contatti tra le parti proseguono”. Angel Di Maria, in scadenza di contratto con il Psg, ha espresso ... Leggi su seriea24 (Di martedì 10 maggio 2022) DIDI– Gianluca Di, giornalista Sky, ha rilasciato alcuni aggiornamenti sul possibile acquista delladi Angel Di. Ecco quanto affermato. “Angel Diè stato sondato dalla, che cerca unesterno per poteriltitolare della prossima stagione, insieme a Vlahovic e Chiesa, che rientrerà dall’infortunio. Le parole dell’argentino confermano le possibilità che possa firmare per un solo anno, proprio per poter poi esaudire il desiderio di concludere la sua carriera in Argentina. Itra le”. Angel Di, in scadenza di contratto con il Psg, ha espresso ...

