Criptovalute | bitcoin ancora in calo | sotto i 32 mila dollari

Roma, 10 mag. (Adnkronos) - bitcoin ancora in calo. La regina delle critpovalute, che ha toccato un minimo a 29.763 dollari, attualmente si colloca a 31.900 dollari, in calo del 3,36% nelle ultime 24 ore.

