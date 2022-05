Covid, continua la discesa dei contagi in Abruzzo, ieri registrati 585 nuovi positivi (Di martedì 10 maggio 2022) L'Aquila - Sono 585 (di età compresa tra 7 mesi e 93 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 386656. Dei positivi odierni, 545 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso (si tratta di un 89enne della provincia di Pescara) e sale a 3248. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 326740 dimessi/guariti (+788 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 56668 (-231 rispetto a ieri). Nel totale sono ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 10 maggio 2022) L'Aquila - Sono 585 (di età compresa tra 7 mesi e 93 anni) icasialoggi in, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 386656. Deiodierni, 545 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso (si tratta di un 89enne della provincia di Pescara) e sale a 3248. Nel numero dei casisono compresi anche 326740 dimessi/guariti (+788 rispetto a). Gli attualmentein(calcolati sottraendo al totale dei, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 56668 (-231 rispetto a). Nel totale sono ...

