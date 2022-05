Covid, calano i nuovi casi in Bergamasca: in sette giorni scesi dell’11,9% (Di martedì 10 maggio 2022) Negli ultimi 7 giorni (2 – 9 maggio) ci sono state 289.783 nuove diagnosi, in diminuzione del 19,2% rispetto alla settimana precedente, quando erano state 358.835. Media giornaliera 41.398 (da 51.262). Il tasso di positività medio ai tamponi è stato del 14,34%, in diminuzione rispetto alla settimana precedente, quando era al 15,25%. In calo i decessi: questa settimana i morti sono stati 837, mentre lunedì scorso ne contavamo 955. Scendono anche i ricoveri nei reparti Covid: 8.735 (erano 9.794) e quelli in Terapia Intensiva: da 368 a 363. Il numero dei nuovi ingressi in T.I. cresce leggermente e passa da 235 a 238. In decremento l’indice di occupazione nei Reparti Covid: dal 15,1% al 13,5%; stabile al 3,7% quello nei Reparti di Terapia Intensiva. In calo anche i pazienti in isolamento domiciliare: sono 1.094.657 (erano ... Leggi su bergamonews (Di martedì 10 maggio 2022) Negli ultimi 7(2 – 9 maggio) ci sono state 289.783 nuove diagnosi, in diminuzione del 19,2% rispetto alla settimana precedente, quando erano state 358.835. Media giornaliera 41.398 (da 51.262). Il tasso di positività medio ai tamponi è stato del 14,34%, in diminuzione rispetto alla settimana precedente, quando era al 15,25%. In calo i decessi: questa settimana i morti sono stati 837, mentre lunedì scorso ne contavamo 955. Scendono anche i ricoveri nei reparti: 8.735 (erano 9.794) e quelli in Terapia Intensiva: da 368 a 363. Il numero deiingressi in T.I. cresce leggermente e passa da 235 a 238. In decremento l’indice di occupazione nei Reparti: dal 15,1% al 13,5%; stabile al 3,7% quello nei Reparti di Terapia Intensiva. In calo anche i pazienti in isolamento domiciliare: sono 1.094.657 (erano ...

Advertising

quinonsischerza : RT @LaNotiziaQuoti: Scendono ancora e si avvicinano a quota 10 mila gli attualmente positivi al Covid in Umbria. In base ai dati della Regi… - LaNotiziaQuoti : Scendono ancora e si avvicinano a quota 10 mila gli attualmente positivi al Covid in Umbria. In base ai dati della… - infoitinterno : Covid in Calabria, calano (-14) i ricoveri. Sono 40mila i casi attivi nel Cosentino - infoitinterno : Covid in Calabria, calano contagi (e tamponi). Due le vittime - infoitinterno : Covid in Lombardia, calano i ricoveri ma altri 2500 nuovi casi -