Chi appare sui maxi-schermi davanti a Putin, clamoroso alla parata del 9 maggio. Errore o sabotaggio? VIDEO (Di martedì 10 maggio 2022) Bonnie e Clyde diventano vittime della Seconda Guerra Mondiale sulla tv di stato russa. La foto dei due fuorilegge americani è infatti finita sul maxischermo del palco del grande concerto organizzato in occasione della Giorno della Vittoria, tra quelle di coloro che hanno perso la vita durante il conflitto contro la Germania nazista. La clamorosa gaffe, andata in onda su Channel One, è stata denunciata dalla giornalista Julia Davis, fondatrice Russian Media Monitor. Leggi su iltempo (Di martedì 10 maggio 2022) Bonnie e Clyde diventano vittime della Seconda Guerra Mondiale sulla tv di stato russa. La foto dei due fuorilegge americani è infatti finita sulschermo del palco del grande concerto organizzato in occasione della Giorno della Vittoria, tra quelle di coloro che hanno perso la vita durante il conflitto contro la Germania nazista. La clamorosa gaffe, andata in onda su Channel One, è stata denunciata dgiornalista Julia Davis, fondatrice Russian Media Monitor.

Advertising

erdryck : @Andrea842631710 verso il club Inoltre importante sarebbe anche capire nelle mani di chi so andrebbe a finire visto… - PuricelliPietro : @lmcastaldi @GiovaQuez Se un ipotesi appare una stronzata è chi la sostiene che ne deve dimostrare la credibilità - FGuarniera : RT @dottorpax: L'immondizia sui media appare e scompare a seconda di chi governa, ma in realtà non sparisce mai. - insideoverita : Sicuramente #Putin appare più isolato dall'inizio del conflitto in #Ucraina. Ma non va dimenticato che intorno a lu… - gianny0162 : RT @dottorpax: L'immondizia sui media appare e scompare a seconda di chi governa, ma in realtà non sparisce mai. -