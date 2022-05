Carnevali: «Scudetto? Vedo favorito il Milan. Inter a Cagliari non sarà semplice» (Di martedì 10 maggio 2022) L’amministratore delegato del Sassuolo, Carnevali, ha parlato a Sky Sport di mercato e di Serie A puntando anche sulla favorita dello Scudetto L’amministratore delegato del Sassuolo, Carnevali, ha parlato a Sky Sport di mercato e di Serie A puntando anche sulla favorita dello Scudetto. Le sue dichiarazioni: RASPADORI-SCAMACCA – «Ancora non c’è nulla di concreto con nessuna squadra». Scudetto – «Noi l’ultima giocheremo contro il Milan, quindi mi trovo un po’ nel mezzo, ma credo che per quanto fatto vedere seconde me i rossoneri hanno un leggero vantaggio. Attenzione all’Inter perché a Cagliari non avrà una partita facile». COPPA ITALIA – «Al momento Vedo favorita la Juventus» MERCATO – «Ben vengano le richieste per i nostri giocatori ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 10 maggio 2022) L’amministratore delegato del Sassuolo,, ha parlato a Sky Sport di mercato e di Serie A puntando anche sulla favorita delloL’amministratore delegato del Sassuolo,, ha parlato a Sky Sport di mercato e di Serie A puntando anche sulla favorita dello. Le sue dichiarazioni: RASPADORI-SCAMACCA – «Ancora non c’è nulla di concreto con nessuna squadra».– «Noi l’ultima giocheremo contro il, quindi mi trovo un po’ nel mezzo, ma credo che per quanto fatto vedere seconde me i rossoneri hanno un leggero vantaggio. Attenzione all’perché anon avrà una partita facile». COPPA ITALIA – «Al momentofavorita la Juventus» MERCATO – «Ben vengano le richieste per i nostri giocatori ...

Advertising

Roberto23186246 : Carnevali: “Juve favorita in Coppa Italia, Milan per lo Scudetto. Con questo tizio non vorrei mai trattare - sportli26181512 : Carnevali: 'Scudetto? Vedo favorito il Milan. L'Inter andrà a Cagliari e non sarà facile': Intervenuto ai microfoni… - sportli26181512 : Sassuolo, Carnevali: 'Scamacca e Raspadori? In Premier. Scudetto e Coppa Italia, Milan e Juve favorite': L'amminist… - fcin1908it : Carnevali: “Juve favorita in Coppa Italia, Milan per lo Scudetto. Scamacca…” - FcInterNewsit : Carnevali: 'Scamacca, più possibilità dalla Premier. Scudetto e Coppa Italia? Favoriti Milan e Juve' -