Carlo Verdone, il ricordo di Richard Benson: "Fu fantastico" (Di martedì 10 maggio 2022) Il popolare chitarrista Richard Benson è morto all'età di 67 anni. La notizia è stata data in via ufficiale tramite la pagine Facebook. "Carissimi amici ed amiche dobbiamo purtroppo darvi la notizia più brutta possibile. Richard ha lottato come un leone anche questa volta contro la morte e purtroppo non ce l'ha fatta. Ci ha lasciato. L'ultima volta però ci ha detto: 'Se muoio, muoio felice'…". A salutarlo i tantissimi, ma anche un personaggio televisivo nel quale ha lasciato un segno. Carlo Verdone ha ricordato Richard Benson: le sue parole. Carlo Verdone Richard Benson, il messaggio su Facebook per la morte del collega Di origine britannica ma naturalizzato italiano, ha segnato la musica underground

