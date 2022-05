(Di martedì 10 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) –undi Torre del Greco per truffa e sanzionato per secondary ticketing. L’uomo, secondo l’accusa, era solito acquistare tutti i tagliandi disponibili per visitare il Parco nazionale del Vesuvio per poi rivenderli aia un, all’ingresso nel comune di Ercolano. Una truffa che è andata avanti per molto tempo prima che ilfosse smascherato e. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

Palermofficial : Ieri a Trieste la festa è stata soprattutto sugli spalti, grazie allo spettacolo dei nostri tifosi #rosanero ?? ?? P… - anteprima24 : ** #Biglietti venduti a prezzo maggiorato ai #Turisti: denunciato 54enne ** - FCatarella13 : RT @Palermofficial: Ieri a Trieste la festa è stata soprattutto sugli spalti, grazie allo spettacolo dei nostri tifosi #rosanero ?? ?? Per i… - infoitsport : Cagliari Inter, l'Unipol Domus è rossoblù. 5000 i biglietti venduti - PaulTyredagh81 : RT @Palermofficial: Ieri a Trieste la festa è stata soprattutto sugli spalti, grazie allo spettacolo dei nostri tifosi #rosanero ?? ?? Per i… -

Davide Livermore, l'uomo dei record, per numero di inaugurazioni, alla Scala, come a Siracusa, numero di, è tornato per il terzo anno al Teatro Greco per firmare la regia di "Agamennone" e completare così la trilogia dell' "Orestea" di Eschilo. In scena troveremo una grande parete ...A poche ore dall'inizio della vendita libera infatti, isono già oltre 12.000 , con 2.200 tagliandi circain prelazione per gli abbonati. La vendita libera è iniziata alle ...L’Unipol Domus, intanto, inizia a colorarsi di rosso e blu. Cagliari-Inter porterà l’Unipol Domus a un nuovo sold out. 5000 biglietti venduti in meno di ventiquattro ore. La sfida di domenica con l‘In ...12.300 i tagliandi già venduti e record stagionale di presenze sugli spalti già infranto. Questo il biglietto da visita con il quale si presenterà il 'Renzo Barbera' alla prossima gara interna del ...