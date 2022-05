Bergamo, scontro auto-moto in via Carnovali: grave 36enne (Di martedì 10 maggio 2022) Bergamo. grave incidente poco dopo le 18 di martedì 10 maggio a Bergamo, all’incrocio tra via autostrada e via Carnovali. Secondo le prime informazioni, si sono scontrate un auto e una moto. A farne le spese il motociclista: 36 anni, soccorso in codice rosso e trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni sarebbero gravi. Da chiarire la dinamica dell’episodio. Sul posto ambulanza e automedica, oltre alla polizia locale per i rilievi del caso. Leggi su bergamonews (Di martedì 10 maggio 2022)incidente poco dopo le 18 di martedì 10 maggio a, all’incrocio tra viastrada e via. Secondo le prime informazioni, si sono scontrate une una. A farne le spese ilciclista: 36 anni, soccorso in codice rosso e trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di. Le sue condizioni sarebbero gravi. Da chiarire la dinamica dell’episodio. Sul posto ambulanza emedica, oltre alla polizia locale per i rilievi del caso.

