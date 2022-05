Azzurri a Cesena dopo 13 anni contro l’Ungheria (Di martedì 10 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Lo stadio ‘Dino Manuzzì di Cesena si appresta ad accogliere la Nazionale a 13 anni di distanza dall’ultima volta. Martedì 7 giugno, con fischio d’inizio alle 20.45, nella città romagnola si giocherà Italia-Ungheria, secondo impegno degli Azzurri nella Uefa Nations League. L’ultima volta della Nazionale al ‘Manuzzì è datata 18 novembre 2009, quando l’Italia superò 1-0 la Svezia in amichevole con un gol di Giorgio Chiellini. Nei tre precedenti a Cesena gli Azzurri hanno sempre vinto, realizzando 9 gol e tenendo la porta inviolata.– foto Image – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 10 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Lo stadio ‘Dino Manuzzì disi appresta ad accogliere la Nazionale a 13di distanza dall’ultima volta. Martedì 7 giugno, con fischio d’inizio alle 20.45, nella città romagnola si giocherà Italia-Ungheria, secondo impegno deglinella Uefa Nations League. L’ultima volta della Nazionale al ‘Manuzzì è datata 18 novembre 2009, quando l’Italia superò 1-0 la Svezia in amichevole con un gol di Giorgio Chiellini. Nei tre precedenti aglihanno sempre vinto, realizzando 9 gol e tenendo la porta inviolata.– foto Image – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

