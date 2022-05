Ascolti TV: dati Auditel di ieri, lunedì 9 maggio 2022 (Di martedì 10 maggio 2022) Ascolti: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, lunedì 9 maggio 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la fiction Nero a Metà 3 ha totalizzato in media 4983 spettatori, 23.43% di share, nel primo episodio e 4401 (25.10%) nel secondo; su Canale5 la puntata de l’Isola dei Famosi 2022 ha avuto 2528 spettatori (share 18.81%). Il film Fast & Furious 5 su Italia1 ha catturato 1230 spettatori (6.45%); su Rai2 il programma Made in Sud si è portato a casa 932 spettatori (5.48%), mentre la puntata del programma di approfondimento Report su Rai3 ha interessato 1518 spettatori (7.55%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Quarta ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 10 maggio 2022): idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Nero a Metà 3 ha totalizzato in media 4983 spettatori, 23.43% di share, nel primo episodio e 4401 (25.10%) nel secondo; su Canale5 la puntata de l’Isola dei Famosiha avuto 2528 spettatori (share 18.81%). Il film Fast & Furious 5 su Italia1 ha catturato 1230 spettatori (6.45%); su Rai2 il programma Made in Sud si è portato a casa 932 spettatori (5.48%), mentre la puntata del programma di approfondimento Report su Rai3 ha interessato 1518 spettatori (7.55%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Quarta ...

Advertising

capuanogio : ?? L'Agcom verso l'apertura di una procedura sanzionatoria contro #DAZN per la rilevazione degli ascolti che non ri… - borghi_claudio : @SandraM0027 @valeriabiddoccu @Filippo_Sanna Oh che interessante, mi manda il link ad un articolo con i dati del pr… - IsaeChia : #Isola 16, ecco gli ascolti della quindicesima puntata del reality Tutti i dati auditel della serata di lunedì 9 m… - franser_real : RT @capuanogio: ?? L'Agcom verso l'apertura di una procedura sanzionatoria contro #DAZN per la rilevazione degli ascolti che non rispetta l… - Indo39646107 : RT @capuanogio: ?? L'Agcom verso l'apertura di una procedura sanzionatoria contro #DAZN per la rilevazione degli ascolti che non rispetta l… -