A cosa sono dovuti gli scatti nervosi nel sonno del neonato? (Di martedì 10 maggio 2022) Il sonno dei bambini è per i genitori un vero e proprio mistero. Non solo per la durata (spesso incostante) e per il numero dei risvegli (frequenti) ma anche per tutto quello che succede mentre il piccolo dorme. Osservando il sonno di un bambino, infatti, si possono notare diversi movimenti improvvisi, come degli scatti nervosi, che possono sorprendere o destare preoccupazione. In realtà, sebbene sia una fenomeno completamente poco chiaro anche dal punto di vista scientifico, è una realtà oggetto di diversi studi e che rientra nel fenomeno delle cosiddette contrazioni miocloniche. Il mioclono è un insieme di movimenti molto rapidi, ripetuti e solitamente non ritmici. Ne esistono due diverse tipologie: mioclono positivo e mioclono negativo. Nel primo caso la contrazione è improvvisa, ...

