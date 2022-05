Ultime Notizie – Ucraina, Cardini: “Discorso Putin? Non è affatto un pazzo, molto più equilibrato di Biden” (Di lunedì 9 maggio 2022) “Eraprevedibile che Putin avrebbe escluso, nel suo Discorso, un conflitto globale: non ha motivo e non avrebbe nemmeno i mezzi per estendere la guerra. Quest’idea che se non lo fermiamo lui si prende la Danimarca, la Moldavia, e via dicendo è pura fantascienza, non potrebbe nemmeno se volesse. Anche se sentiamo definire Putin come un ‘pazzo’ non è affatto matto, anzi, mi sembra molto più equilibrato lui di Biden“. A commentare con l’Adnkronos il Discorso di Vladimir Putin nella Piazza Rossa di Mosca per la parata del 9 maggio è lo storico Franco Cardini, che analizza le parole del presidente della Federazione Russa. “Credo che Putin sia in gran parte affidabile -sottolinea ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 9 maggio 2022) “Eraprevedibile cheavrebbe escluso, nel suo, un conflitto globale: non ha motivo e non avrebbe nemmeno i mezzi per estendere la guerra. Quest’idea che se non lo fermiamo lui si prende la Danimarca, la Moldavia, e via dicendo è pura fantascienza, non potrebbe nemmeno se volesse. Anche se sentiamo definirecome un ‘’ non èmatto, anzi, mi sembrapiùlui di“. A commentare con l’Adnkronos ildi Vladimirnella Piazza Rossa di Mosca per la parata del 9 maggio è lo storico Franco, che analizza le parole del presidente della Federazione Russa. “Credo chesia in gran parte affidabile -sottolinea ...

