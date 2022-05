Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA I Il premier canadese Justin Trudeau è a Irpin, alle porte di Kiev. 'È venuto a per vedere tutti gli orrori… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il G7 unito: 'Putin non deve vincere la guerra'. Casa Bianca: 'Impegno comune per lo stop al petrolio r… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Trudeau annuncia la riapertura dell'ambasciata a Kiev. E l'incaricata d'affari Usa è tornata alla capital… - ilfattovideo : Ucraina, Trudeau: “Putin responsabile di crimini di guerra atroci” - g_natalizia : RT @Geopoliticainfo: ????????#Zelensky e il primo ministro canadese Justin #Trudeau hanno deciso di aumentare la cooperazione tra i due paesi p… -

Il Fatto Quotidiano

...aiuterà Kiev a sminare territori" Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il primo ministro canadese Justinhanno deciso di aumentare la cooperazione per sminare i territori dell'...... ma anche di aver ricevuto il premier canadese Justin, a Kiev. "La cosa principale che ho ... perché è chiaro a tutto il mondo libero che l'è la festa del bene in questa guerra".,... Ucraina, Trudeau: “Putin responsabile di crimini di guerra atroci” il peloso è stato premiato come eroe nazionale dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky in persona durante il suo incontro con il premier canadese Justin Trudeau. Secondo le ultime stime dei ...«Compagni ufficiali, sottoufficiali, compagni, generali e ammiragli, mi congratulo con voi per il 77esimo anniversario della grande vittoria. Anche ora in questi giorni voi combattete per la nostra ge ...