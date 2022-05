Ucraina, Scholz parla alla nazione: evitare sofferenze a tedeschi (Di lunedì 9 maggio 2022) In un discorso alla nazione, il cancelliere socialdemocratico tedesco Olaf Scholz ribadisce la sua linea in Ucraina, sottolineando che la Germania aiuterà Kiev, ma non acconsentirà a ogni richiesta. "... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 9 maggio 2022) In un discorso, il cancelliere socialdemocratico tedesco Olafribadisce la sua linea in, sottolineando che la Germania aiuterà Kiev, ma non acconsentirà a ogni richiesta. "...

Advertising

riotta : Il cancelliere tedesco #Scholz sembra ricambiare idea a decide di mandare armi pesanti, carri armati e artiglieria #Ucraina - MediasetTgcom24 : Ucraina, Scholz: 'Non porteremo la Nato in guerra' #ucraina #russiaukrainewar #duma #presidente #mariupol… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'Putin non deve vincere la sua guerra contro l'Ucraina e non vincerà'. Lo ha detto il cancelliere tedesco… - ilMarco : RT @valy_s: “Non prenderemo alcuna decisione che porti la NATO in guerra” “Non intraprenderemo azioni che danneggino NOI e i nostri partner… - ImolaOggi : Ucraina, Scholz: 'non intraprenderemo niente che possa danneggiare noi stessi più della Russia' -