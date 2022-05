Ucraina, Putin: “Combattiamo i nazisti come nel ’45”. E sulla Nato: “Proposto un sistema per la sicurezza, ma non ci hanno ascoltato” (Di lunedì 9 maggio 2022) Oggi come nel 1945, quella dell’esercito russo in Donbass è una guerra contro i nazisti, proprio nelle stesse terre nelle quali morirono milioni combattenti che contribuirono ad arginare l’avanzata dei militari del Terzo Reich. È questo il messaggio che Vladimir Putin ha lanciato al proprio esercito e al proprio popolo in occasione della parata del 9 maggio, con la quale si festeggia la vittoria sovietica sul nazismo. Nessun annuncio di vittoria, nessun segnale di tregue, solo un’ulteriore spinta a non frenare quella che definisce ormai “operazione speciale” in Ucraina. “Compagni ufficiali, sottoufficiali, compagni, generali e ammiragli, mi congratulo con voi per il 77esimo anniversario della grande vittoria. Anche ora in questi giorni voi combattete per la nostra gente nel Donbass, per la sicurezza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Ogginel 1945, quella dell’esercito russo in Donbass è una guerra contro i, proprio nelle stesse terre nelle quali morirono milioni combattenti che contribuirono ad arginare l’avanzata dei militari del Terzo Reich. È questo il messaggio che Vladimirha lanciato al proprio esercito e al proprio popolo in occasione della parata del 9 maggio, con la quale si festeggia la vittoria sovietica sul nazismo. Nessun annuncio di vittoria, nessun segnale di tregue, solo un’ulteriore spinta a non frenare quella che definisce ormai “operazione speciale” in. “Compagni ufficiali, sottoufficiali, compagni, generali e ammiragli, mi congratulo con voi per il 77esimo anniversario della grande vittoria. Anche ora in questi giorni voi combattete per la nostra gente nel Donbass, per la...

Advertising

AnnalisaChirico : Ma se Zelensky apre a una pace negoziata con la cessione della Crimea, perché il segretario generale Nato sbarra la… - Pierferdinando : #M5S ha votato per le armi, poi ha cambiato idea in 15 giorni. Il governo ha ricevuto un mandato specifico dal Parl… - elio_vito : È insopportabile l’ipocrisia della stucchevole posizione di inviare armi all’Ucraina per difendersi e non per attac… - 1971Baycolo : RT @davcarretta: Putin ha sostanzialmente detto che la sua era una guerra preventiva perché l’Ucraina si preparava ad attaccare la Crimea e… - StefanoCeccanti : RT @davcarretta: Putin ha sostanzialmente detto che la sua era una guerra preventiva perché l’Ucraina si preparava ad attaccare la Crimea e… -