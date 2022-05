Trieste, dopo l’arresto torna libero il consigliere No Vax Ugo Rossi. Ma non potrà vivere nella sua città (Di lunedì 9 maggio 2022) Sono stati revocati gli arresti domiciliari al consigliere comunale triestino del Movimento 3V (Vaccini vogliamo verità) Ugo Rossi, arrestato lo scorso febbraio dopo una protesta contro il Green pass. Il Tribunale di Trieste ha prescritto per Rossi, già sospeso dalla carica di consigliere, il divieto di accesso e di dimora nei comuni della provincia di Trieste, salvo espressa autorizzazione del giudice. Il divieto sarà valido fino all’8 maggio 2023. Il consigliere comunale No Vax a febbraio era stato arrestato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e per aver partecipato a un sopralluogo di una commissione comunale senza però essere provvisto regolarmente di Green pass. In precedenza, a ridosso delle elezioni dello scorso settembre, quando ... Leggi su open.online (Di lunedì 9 maggio 2022) Sono stati revocati gli arresti domiciliari alcomunale triestino del Movimento 3V (Vaccini vogliamo verità) Ugo, arrestato lo scorso febbraiouna protesta contro il Green pass. Il Tribunale diha prescritto per, già sospeso dalla carica di, il divieto di accesso e di dimora nei comuni della provincia di, salvo espressa autorizzazione del giudice. Il divieto sarà valido fino all’8 maggio 2023. Ilcomunale No Vax a febbraio era stato arrestato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e per aver partecipato a un sopralluogo di una commissione comunale senza però essere provvisto regolarmente di Green pass. In precedenza, a ridosso delle elezioni dello scorso settembre, quando ...

