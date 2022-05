Tragedia X Factor | fan distrutti dalla grave notizia | “Lutto traumatico”

Leggi su topicnews

(Di lunedì 9 maggio 2022) Una confessione molto triste e che ha spiazzato il mondo di X. Tutti i fandalle sue parole, ecco ilIl vincitore dell’ottava edizione di Xparla a cuore aperto. Raccontando un periodo molto traumatizzante della sua vita. Prima una terribile malattia, successivamente undavvero. Le sua vita ha dovuto fare i conti con una grande quantità di problemi. Un periodo davvero molto difficile, per il cantante, che oggi finalmente ha deciso di mettersi nuovamente in gioco. Stiamo parlando di Lorenzo Fragola, il quale è stato assente per molti mesi sui social. La sua assenza ha preoccupato davvero molti fan, ma il cantante si è giustificato dicendo di star attraversando un momento davvero molto duro della sua vita. A spiegare ciò ...