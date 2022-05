Advertising

ilGiornale.it

La felice intuizione dello scorso anno, che ha portato aladi Arnaldo Pomodoro, torna con l'arte di Fabrizio Plessi, confermando come la nostra città abbia un ruolo fondamentale nella ...... mentre col nonno materno, Vincenzo, aveva sperimentato ladella creatività. Simona aveva ... È stata creatrice e animatrice delFestival, supportando la città di Jacopone, ma sopportando ... Todi: la magia di Piazza del Popolo Piazza del Popolo a Todi è ancor oggi, come nel Medioevo, il centro della vita cittadina: scopriamo i celebri palazzi medievali e tutte le curiosità legate a questo luogo ...Per l’edizione numero 36 gli organizzatori hanno scelto la maestria di Fabrizio Plessi, pioniere della video arte. Le mostre in programma ...