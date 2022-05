“The End We Start From”: Jodie Comer reciterà nel thriller apocalittico (Di lunedì 9 maggio 2022) Fresca della sua seconda vittoria ai BAFTA ieri sera per il dramma britannico Help, Killing Eve e La star di The Last Duel, Jodie Comer come riporta Deadline sarà nel cast di “The End We Start From”. Dovè è ambientato “The End We Start From”? Ambientato nel mezzo di una crisi ambientale che vede Londra sommersa dalle acque alluvionali, la storia di sopravvivenza femminista si concentra su una giovane famiglia dilaniata nel caos. Comer interpreterà una madre che con il suo bambino appena nato cerca di trovare una via di casa, navigando nell’inizio più impegnativo e apocalittico della maternità. Il romanzo Adattato dal romanzo acclamato dalla critica di Megan Hunter (il libro del 2017 è stato descritto dal FT come una reminiscenza di The Road ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 9 maggio 2022) Fresca della sua seconda vittoria ai BAFTA ieri sera per il dramma britannico Help, Killing Eve e La star di The Last Duel,come riporta Deadline sarà nel cast di “The End We”. Dovè è ambientato “The End We”? Ambientato nel mezzo di una crisi ambientale che vede Londra sommersa dalle acque alluvionali, la storia di sopravvivenza femminista si concentra su una giovane famiglia dilaniata nel caos.interpreterà una madre che con il suo bambino appena nato cerca di trovare una via di casa, navigando nell’inizio più impegnativo edella maternità. Il romanzo Adattato dal romanzo acclamato dalla critica di Megan Hunter (il libro del 2017 è stato descritto dal FT come una reminiscenza di The Road ...

