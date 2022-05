Terrorismo | Fico | ' fare piena luce su pagine oscure per rendere più forte democrazia'

(Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "Oltre a tenere viva la memoria delle vittime e alla riconoscenza verso i loro familiari, la ricorrenza odierna ha anche un ulteriore importante significato. Quello di rinnovare la coesione di tutta la comunità nazionale intorno ai valori democratici condivisi, previsti dalla Costituzione. Istituzioni, partiti, sindacati e gli altri corpi intermedi come pure i cittadini hanno respinto, senza esitazioni, la logica della intolleranza, dell'odio, della prevaricazione sull'avversario o presunto tale. Non abbiamo ceduto alle sirene di coloro che, per infatuazione ideologica, cinico calcolo, viltà giustificarono o addirittura fiancheggiarono ile l'eversione. In coerenza con questo spirito, dobbiamo oggi rinnovare anzitutto l'impegno asulle tante...

11.40:"Fare piena luce su pagine oscure" "Non dimenticare le vittime che ilha voluto colpire per il loro impegno nelle istituzioni o per le loro idee",sono "caduti degli opposti estremismi".Lo ha sottolineato il Presidente della Camera, Roberto, intervenendo alla cerimonia a Montecitorio per il Giorno della memoria delle vittime dele delle stragi. 9 maggio 2022Lo ha sottolineato il Presidente della Camera, Roberto Fico, intervenendo alla cerimonia a Montecitorio per il Giorno della memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi.Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico, in occasione della celebrazione della Giornata della memoria delle vittime del terrorismo.