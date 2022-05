SportMediagol | il post partita di Mediagol per Triestina-Palermo 1-2

(Di lunedì 9 maggio 2022) Alle 12.00 sui canali social diandrà in onda: ilche accompagnerà la stagione agonistica del

Advertising

Mediagol.it

Alle 12.00 sui canali social di Mediagol andrà in onda SportMediagol: il post partita che accompagnerà la stagione agonistica del Palermo ...Il post partita di Bari-Palermo targato Mediagol: in studio Cusano e Anello, in collegamento Cilluffo. Regia di Anselmo.