Questi documenti secondo cui la Polonia si preparerebbe a invadere l’Ucraina sono falsi

(Di lunedì 9 maggio 2022) Il 7 maggio 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si afferma che la Bbc avrebbe riferito che «lasi sta preparando a portare il suo esercito neloccidentale». I «cartelloni pubblicitari con l’immagine del comandante in capo polacco Jaroslav Mick» sarebbero «apparsi in Ucraina con le parole: “è ora di ricordare la storia”; Mika ha già firmato un decreto per mettere una parte dell’esercito polacco in piena prontezza al combattimento con l’obiettivo di mettere sotto protezione polacca importanti aree infrastrutturali deloccidentale». Nel post compare una foto che mostrerebbe uno dicartelloni pubblicitari in una strada di città. Infine, si sostiene che sarebbero «trapelate anche informazioni sul dispiegamento del 6°, 16° e 18° battaglione aviotrasportato della 6a brigata» ...

Advertising

infoiteconomia : Detrazione spese mediche: come ottenere il rimborso presentando questi documenti al CAF - sonoscettico : @sandraamurri1 @rulajebreal Da questi documenti si desume solo che Solovyev ha querelato un giornalista tedesco, no… - Harriso55672445 : @MorenoBrasca @GuidoCrosetto Quali di questi 30 (trenta) (20+10) (15+15) documenti rappresentano un trattato firmat… - infoiteconomia : Spese mediche: come ottenere le detrazioni e il rimborso presentando questi documenti al CAF - FamilySearchEur : Possono esserti utili questi documenti? Sfoglia più di 1.252.000 immagini nella collezione 'Italia, Catania, Caltag… -

InformazioneOggi.it

...non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni Sentenza...è tenuto a ristorare il danno patrimoniale nella misura del valore dei beni trasportati ...... con conseguente allineamento delle informazioni depositate, nonché una rapida revisione di termini e modalità di trasmissione deiall'Agenzia delle Entrate ". E conclude: " In... Spese mediche: come ottenere le detrazioni e il rimborso presentando questi documenti al CAF Triumph starebbe cambiando i nomi della Street Twin e della Street Scrambler, lo rivelano i documenti di omologazione in Australia ...Big G conferma l’introduzione di un avviso per i file potenzialmente dannosi su Google Documenti, Fogli e Presentazioni. Questa novità in realtà è già nota al pubblico da gennaio 2022 ...