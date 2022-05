Previdenza obbligatoria e complementare, audizione di Cottarelli (Di lunedì 9 maggio 2022) ROMA – Giovedì 12 maggio la Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di Previdenza e assistenza sociale, in merito al seguito dell’indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio e complementare, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento all’efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all’equilibrio delle gestioni, svolgerà l’audizione del professor Carlo Cottarelli (foto). L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 13.45, presso l’Aula del III piano di Palazzo San Macuto. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 9 maggio 2022) ROMA – Giovedì 12 maggio la Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie die assistenza sociale, in merito al seguito dell’indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio e, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento all’efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all’equilibrio delle gestioni, svolgerà l’del professor Carlo(foto). L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 13.45, presso l’Aula del III piano di Palazzo San Macuto. L'articolo L'Opinionista.

