Perché Michelle Hunziker non è Striscia la Notizia stasera? (Di lunedì 9 maggio 2022) Improvviso cambio della… guardia, questa sera, lunedì 9 maggio 2022, al timone di Striscia la Notizia. Nella puntata, infatti, è assente Michelle Hunziker, che co-conduce il tg satirico di Canale 5 ideato da Antonio Ricci insieme a Gerry Scotti. A fianco del conduttore, quindi, troviamo Valeria Graci, già inviata di Striscia da otto anni a questa parte e co-conduttrice di un paio di puntate sempre con Scotti a marzo. Ma Perché Michelle Hunziker non è a Striscia la Notizia? La show-woman, nelle ore scorse, è risultata positiva ad un test rapido per il Covid-19, cosa che la costringe all’isolamento. Hunziker, appena possibile, si sottoporrà anche ad un tampone molecolare che potrà confermare o meno la ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 9 maggio 2022) Improvviso cambio della… guardia, questa sera, lunedì 9 maggio 2022, al timone dila. Nella puntata, infatti, è assente, che co-conduce il tg satirico di Canale 5 ideato da Antonio Ricci insieme a Gerry Scotti. A fianco del conduttore, quindi, troviamo Valeria Graci, già inviata dida otto anni a questa parte e co-conduttrice di un paio di puntate sempre con Scotti a marzo. Manon è ala? La show-woman, nelle ore scorse, è risultata positiva ad un test rapido per il Covid-19, cosa che la costringe all’isolamento., appena possibile, si sottoporrà anche ad un tampone molecolare che potrà confermare o meno la ...

