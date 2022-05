Advertising

mybabychoose : Peg Perego A123X9LICO Autokindersitz Viaggio 1-2-3 Via, Licorice - viktorljajcaj : Chicco ili Peg Perego kolica ? - primimesi : Questo prodotto è stato aggiornato nel nostro shop! Seggiolino auto Primo viaggio Tri-Fix K Peg Perego 119.25 - - OmaggioMania : Diventa tester del Passeggino Veloce Red Shine Peg Perego - grigiocemento : @ilClito_Ride Mi sembra una Peg Perego -

Il Sole 24 ORE

L'azienda dimostra grande attenzione nei confronti dei bambini con disabilità ed è pronta a modificare i suoi modelli per rendere il gioco accessibile a tutti. 9 maggio 2022- spiega Paola Parodi, responsabile marketing- è stata sempre attenta ai problemi di disabilità perché tutti i bambini hanno diritto di giocare. Produciamo veicoli elettrici ... Peg Perego, ogni bambino ha diritto di giocare - Il Sole 24 ORE Milano, 9 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Il gioco può diventare il veicolo per raccontare e far comprendere, anche ai più piccoli, il tema ...Massimo Rivola che corre a mettersi una tuta e comincia a girare in pista come un bimbo alla prima Peg Perego, Maverick Vinales che fa i capricci fin dal mattino (ma con educazione) e alla fine la spu ...