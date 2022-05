TuttoAndroid : OnePlus 9RT si apre al modding con due nuove ROM molto amate - Sagarbudhwani_ : @PinkcessDB 1. Apple iPhone 13 Pro Max 2. Samsung Galaxy S22 Ultra 3. Xiaomi Mi 11 Ultra 4. Vivo X70 Pro+ 5. OnePlu… -

TuttoAndroid.net

A qualche giorno di distanza dal rilascio delle patch di sicurezza di marzo su9 , 9 Pro e, l' azienda cinese ha iniziato il rollout di un nuovo aggiornamento per la sua serie Nord e, in particolare, perNord , Nord N200 e Nord N10 5G., invece, è in fase di aggiornamento alla versione A.07 del firmware OxygenOS, che oltre alle patch di sicurezza di marzo include le seguenti ottimizzazioni: System Optimized power ... OnePlus 9RT si apre al modding con due nuove ROM molto amate OnePlus 10R là sn phm k nhim OnePlus 9RT và thc cht nó chính là OnePlus Ace dành cho th trung Trung Quc. OnePlus mi dây dã ra mt OnePlus10R ti n Ð, dây là chic OnePlus Ace ti Trung ...