Advertising

sscnapoli : ?? @ADeLaurentiis riceve la riproduzione del piede sinistro di Maradona al Comune di Napoli ?? - SkySport : Napoli, De Laurentiis: 'Faremo un mercato brillante, voglio una squadra cazzutissima' #SkySport #DeLaurentiis… - DiMarzio : Il presidente del #Napoli #DeLaurentiis ha affrontato anche il tema stadio - ilcirotano : De Laurentiis, Napoli e lo stadio: 'Sarà bellissimo, ma mafia e camorra complicano tutto' - - WiAnselmo : RT @Mediagol: Napoli, De Laurentiis avvisa Spalletti: “Deve sentire l’azzurro nella sua anima” -

Grandi manovre in corso nel. Il campionato terminerà fra due partite, ma a tenere banco è soprattutto il futuro. Sicuri ... in bilico - nonostante le parole di De- anche la posizione ...Ma anche no.' PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Torino -, Berisha: "Ho studiato bene Insigne, peccato per il gol subito" Dichiarazioni De: "Pronti per i lavori al ...noi lo riaccoglieremo a braccia aperte» ha detto il patron del club partenopeo Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha lanciato un segnale a Lorenzo Insigne, il capitano degli azzurri ...Napoli: le parole di De Laurentiis. 'Giusto onorare la memoria di Maradona. Su Insigne. “Chi ama Napoli, il calcio Napoli e un calciatore come Insigne che ha dato tutto a questa maglia viene allo stad ...